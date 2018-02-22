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Вынужденная диета: венесуэльцы за год в среднем похудели на 11 килограммов
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Вынужденная диета: венесуэльцы за год в среднем похудели на 11 килограммов 

Newsru.com 22 февраля 2018
Фото: Newsru.com
Венесуэльцы за прошлый год в среднем потеряли 11 килограммов своего веса, сегодня почти 90% населения страны живут в бедности,
сообщает
Reuters со ссылкой на данные
исследования, опубликованного 21 февраля тремя местными университетами — Центральным, Католическим Андреса Белло и Симона Боливара. Ежегодное исследование посвящено изучению последствий экономического кризиса в стране, вызвавшего острую нехватку продовольствия.
Для сравнения: по итогам 2016 года исследователи зафиксировали, что венесуэльцы похудели в среднем на 8 килограммов.
Более 60% опрошенных венесуэльцев сообщили, что за предыдущие три месяца они регулярно просыпались голодными, так как у них не было денег на еду. Примерно 25% респондентов сообщили, что принимают пищу два и реже раз в день.
В опросе приняли участие 6168 венесуэльцев в возрасте от 20 до 65 лет.
"Диспропорция между ростом цен и зарплат населения настолько распространена, что практически нет ни одного венесуэльца, который не был бы беден", — комментирует Мария Понсе из Католического университета Андреса Белло в Каракасе.
По данным оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы, цены в стране за последние 12 месяцев (на конец января 2018 года) выросли на 4068%. Эти данные в целом совпадают с расчетами независимых экономистов. За январь инфляция в Венесуэле составила 84,2%.
Как известно, после победы на президентских выборах в 1999 году Уго Чавес гордился улучшением социальных показателей стране, достигнутых за счет продажи нефти по растущим ценам. Однако сменивший его в 2013 году Николас Мадуро уже не мог полагаться на удачную нефтяную конъюнктуру, экономика Венесуэлы впала в глубокую рецессию. С 2015 года правительство Мадуро засекретило данные об уровне бедности в стране — в 1970-х одной из самых богатых в Латинской Америке.
Ранее в феврале Венесуэлу временно лишили права голоса в ООН
из-за неуплаты взносов
в бюджет международной организации.
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