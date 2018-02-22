Электоральный рейтинг Путина составил 69,5%

ВЦИОМ: электоральный рейтинг Путина к середине февраля составил 69,5%

"Вторую рейтинговую позицию занимает Павел Грудинин. Его электоральный показатель — стабилен — 7,5% и остается на уровне конца января. Рейтинг Владимира Жириновского —5,3% от общего числа избирателей. За Григория Явлинского готовы проголосовать 1,4%, рейтинг Ксении Собчак — 0,9%, за Сергея Бабурина готовы отдать голос 0,4%, за Бориса Титова — 0,3%, за Максима Сурайкина — 0,1%", — говорится в материалах ВЦИОМ. Показатели всех кандидатов, как отмечают социологи, "находятся в сложившихся коридорах значений". По данным ВЦИОМ, показатель электоральной поддержки Путина в середине февраля остается в узких пределах 67-72%: "по данным за 12-18 февраля отдать за него свой голос на президентских выборах готовы 69,5% россиян", указано в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости . Социологи уточняют, что колебания показателя его рейтинга носят волнообразный характер.

Затруднились сказать о своих электоральных предпочтениях 10,6% респондентов, еще 3,4% участников опроса сообщили, что не стали бы участвовать в выборах, а 0,6% сказали о намерении прийти и испортить бюллетень. Респондентам задавался вопрос в такой формулировке: "Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали?". Участники опроса могли дать только один ответ.