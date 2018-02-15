Ещё
ФОМ изучил намерения россиян на выборах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

Опрос показал, сколько россиян собираются голосовать на выборах-2018 

РИА Новости 15 февраля 2018
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Более 60% россиян (60,8%) заявили, что совершенно точно примут участие в выборах президента России в марте 2018 года, следует из опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Отвечая на вопрос "Вы лично примете или не примете участие в выборах президента РФ в марте этого года?", 21,9% опрошенных отметили, что, вероятно, примут участие в выборах, 13,4% — что не примут, 3,9% респондентов еще не решили.
Респондентам также был задан вопрос "Если Вы примете участие в президентских выборах, то как, за кого из кандидатов Вы проголосуете?". Большинство опрошенных (67,2%) ответили, что проголосуют за Владимира Путина, 5,4% — за Владимира Жириновского, 5,4% — за Павла Грудинина.
Отвечая на вопрос "К кому из перечисленных на карточке кандидатов на пост президента Вы относитесь в целом положительно?", около 74,3% респондентов назвали Владимира Путина, 15% — Владимира Жириновского, 9,7% — Павла Грудинина.
Фонд "Общественное мнение" — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями. Исследование проводилось ООО "инФОМ" в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ).
Опрос "ФОМнибус" проходил 9-11 февраля, в нем приняли участие 3 тысячи респондентов из 207 населенных пунктов 73 субъектов РФ. Опрос проводился методом интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,5%.
РИА Новости: последние новости
Здрав.ФОМ: родители хотят, чтобы медработник находился в школе постоянно "Просвещение" вошло в топ-100 лучших работодателей РФ по версии HeadHunter Глава ВЦИОМ рассказал об увеличении числа счастливых россиян
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле251
Поклонская «подложила свинью» Собчак318
Пока вы спали: «Нежданчик» от России283
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1287
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение