Опрос показал, какие крупные траты запланировали россияне на 2018 год

По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 26% жителей России в 2018 году планируют купить телефон. Как сообщает газета «Известия», приобрести турпутевку готовы 15% респондентов, 10% опрошенных планируют купить автомобиль, ещё столько же собираются оплатить обучение для себя или детей.

Кроме того, 9% россиян рассматривают возможность покупки нового жилья, а 17% граждан собираются выделить средства на ремонт в квартире.

Отмечается, что только 4% опрошенных намерены потратить деньги на покупку бытовой техники. Ещё меньшее число граждан, которые хотели бы приобрести ювелирные изделия или предметы роскоши.

По мнению экспертов, оживление сферы потребления — признак того, что острый период экономического спада миновал.

В декабре сообщалось, что почти половина россиян ожидают от нового 2018 года перемен к лучшему.