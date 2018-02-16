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Какие крупные траты запланировали россияне на 2018 год
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Опрос показал, какие крупные траты запланировали россияне на 2018 год 

RT на русском 6 часов назад
Фото: ТАСС
По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 26% жителей России в 2018 году планируют купить телефон. Как сообщает газета «Известия», приобрести турпутевку готовы 15% респондентов, 10% опрошенных планируют купить автомобиль, ещё столько же собираются оплатить обучение для себя или детей.
Кроме того, 9% россиян рассматривают возможность покупки нового жилья, а 17% граждан собираются выделить средства на ремонт в квартире.
Отмечается, что только 4% опрошенных намерены потратить деньги на покупку бытовой техники. Ещё меньшее число граждан, которые хотели бы приобрести ювелирные изделия или предметы роскоши.
По мнению экспертов, оживление сферы потребления — признак того, что острый период экономического спада миновал.
В декабре сообщалось, что почти половина россиян ожидают от нового 2018 года перемен к лучшему.
RT на русском: последние новости
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