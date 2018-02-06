В Литве поддержали возобновление политконтактов с РФ

Опрос: жители Литвы поддерживают премьера в намерении возобновить политконтакты с РФ

"По результатам исследования поддержку такой идеи выразили 52% опрошенных. 26% респондентов отметили, что ее не одобряют. У 22% четкого мнения не было", — сообщили во вторник организаторы опроса. Большинство жителей Литвы поддерживает позицию премьер-министра Саулюса Сквернялиса, считающего необходимым восстановить политические контакты с Российской Федерацией. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией RAIT по заказу Балтийской службы новостей.

Согласно полученным данным, положительно о необходимости восстановления нормальных отношений с РФ чаще всего высказывались люди среднего возраста, пенсионеры, а негативную точку зрения занимали респонденты с высшим образованием и высокими доходами.

Глава правительства Сквернялис в начале января заявил о необходимости восстановить работу литовско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству. По его мнению, это необходимо для решения в интересах Литвы двусторонних проблем. Он отметил, что считает ненормальным тот факт, что Литва является единственным государством Евросоюза , у которого нет каналов на политическом уровне для диалога с соседней Россией.

Вопрос стал объектом политической дискуссии. Президент Даля Грибаускайте заявила, что возобновление работы комиссии нецелесообразно. Глава МИД Линас Линкявичюс отметил, что рабочие отношения, контакты между Литвой и Россией на повседневном неполитическом уровне не прерывались и продолжаются, но на высоком уровне их возобновление не планируются.

Работа межправкомиссии заморожена с 2012 года.