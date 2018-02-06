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Названы проблемы, которые беспокоили россиян в 2017 году
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Названы проблемы, которые больше всего беспокоили россиян в 2017 году 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Бедность населения и снижение доходов, рост цен, коррупция и безработица продолжали беспокоить россиян в 2017 году, говорится в исследовании, подготовленном исследовательским холдингом "Ромир".
В конце прошлого года в рамках всероссийского опроса "Ромир" задал россиянам вопрос о внутренних проблемах общества, которые беспокоят их больше всего. "Выяснилось, что главные причины беспокойства россиян остаются неизменными на протяжении последних лет, однако острота этих проблем немного снизилась за последний год", — говорится в результатах исследования.
По итогам 2017 года на первую строчку в рейтинге народных проблем вышла бедность, низкие зарплаты и снижение доходов населения, — об этом заявили 60% россиян. За год до этого о бедности говорили больше респондентов — 66%, но тогда была выше доля обеспокоенных ростом цен — 70%. В прошлом же году на рост цен и инфляцию пожаловались 56% опрошенных. Третью строку проблемного списка в прошедшем году разделили безработица и коррупция, которые тревожат более трети населения — по 36%.
Авторы исследования отмечают, что в целом большую тревожность по социальным вопросам (рост цен, бедность, проблемы ЖКХ) демонстрируют наименее защищенные слои населения — граждане с низкими доходами, пенсионеры, жители малых городов страны. Обеспокоенность безработицей несколько чаще выражали молодые россияне до 24 лет.
Почти не изменился за время, прошедшее с последнего опроса в 2016 году, уровень обеспокоенности проблемами ЖКХ — 28%, ростом преступности — 25% и наркомании — 21%. За год незначительно выросла озабоченность россиян международными проблемами — до 10%.
В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах.
"Ромир" — российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа— и социально-экономических исследованиях. Является представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и странах СНГ.
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