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Россияне назвали кумиров ХХ века
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Россияне назвали кумиров ХХ века 

Федеральное агентство новостей 37 минут назад
Фото: pixabay.com/PD

Около трети россиян считают кумиром прошлого века барда Владимира Высоцкого, почти половина — космонавта Юрия Гагарина. Об этом со ссылкой на опрос ВЦИОМ сообщают «Известия».

По данным издания, в 1999 году Высоцкого считали кумиром минувшего столетия 31% россиян, 30% россиян считали кумиром первого человека, поднявшегося на околоземную орбиту, Юрия Гагарина. В 2018-м году мнение жителей России изменилось. Главным кумиром 20-го столетия россияне назвали Гагарина (44%), популярность Высоцкого уменьшилась до 28%.

Кроме того, в 2018 году среди кумиров прошлого века россияне назвали маршала Георгия Жукова (27%) и генералиссимуса СССР Иосифа Сталина (22%).

Писателей Александра Солженицына и Льва Толстого кумирами считают 14% и 13% респондентов соответственно. Балерину Майю Плисецкую считают кумиром 13% опрошенных. Художника Илью Репина и Генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева кумирами прошлого столетия назвали по 2% респондентов.

Напомним, ранее сайт телеканал RT сообщил, что по данным опроса ВЦИОМ, если бы выборы президента России состоялись в январе, более 73% россиян проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Путина.

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