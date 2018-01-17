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Средний показатель агентского вознаграждения в России составил 13 процентов
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Средний показатель агентского вознаграждения в России составил 13 процентов 

Спорт-Экспресс 17 января 2018
Средний показатель агентского вознаграждения в российском футболе составил 13 процентов, что является средним значением по Европе, информирует ТАСС. Отмечается, что УЕФА рассмотрел две тысячи трансферных сделок с участием европейских клубов в период с 2014 по 2017 год.
В отчете указано, что в 32 крупных трансферных сделках (свыше 1 миллиона евро), сумма агентского вознаграждения составила более 100 процентов от суммы трансфера. Для меньших сделок (ниже 100 тысяч евро) обычная ставка агентского вознаграждения составляла 40 процентов.
Наибольшие агентские вознаграждения наблюдаются в Дании (21 процент от суммы сделки), Швейцарии и Польше (по 20 процентов), наименьшие — в Испании и Израиле (по 8).
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