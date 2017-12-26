Названы главные события 2017 года

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Эксперты рассказали, какие события россияне признали главными в 2017 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Россияне признали военную операцию в Сирии, 100-летие революции и трудности в экономике ключевыми событиями уходящего года, свидетельствуют результаты опроса холдинга "Ромир", которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Военную операцию в Сирии назвали событием года в России почти четверть россиян (23%). Другим событием года 18% респондентов посчитали 100-летнюю годовщину Октябрьской революции.

Тяжелую экономическую ситуацию ключевым событием признали 17% россиян, при этом в прошлом году доля подобных ответов превышала 40%. "То есть в этом году наблюдается явное восстановление, что сказалось на общих настроениях и оценках наших соотечественников. … На других событиях заострили внимание менее десятой доли опрошенных", — отмечают в "Ромир".

Каждый десятый (10%) причислил к событию года отставки ряда губернаторов, а 8% россиян посчитали главным событием продолжающийся допинговый скандал с российскими спортсменами. Еще 7% респондентов вспомнили о прошедшем летом Кубке конфедераций по футболу.

"Всего 4% респондентов приравняли к событию года дело экс-министра Минэкономразвития Алексея Улюкаева. По 2% россиян посчитали событием года проведение года экологии в России, а также ввод в эксплуатацию участка железной дороги Журавка-Миллерово, который идет в обход Украины", — пишут эксперты.

Главное в мире

В мировом масштабе событием года, по мнению россиян, стала война в Сирии — так думают треть опрошенных (32%). Борьбу с ИГИЛ*, как событие года, признали 18% россиян. При этом, отмечают в "Ромир", доля таких ответов со временем снижается: два года назад борьба с ИГИЛ* привлекала внимание 42% респондентов, а прошлом году доля снизилась до 30%.

"О произошедших в уходящем году терактах в США и Европе, как событии года, заявили 14% россиян. Еще 13% вспомнили об инаугурации Дональда Трампа на пост президента США. Каждый восьмой (12%) россиянин придает важность ядерным испытаниям, проведенным в этом году Северной Кореей", — свидетельствуют данные опроса.

Президентские выборы во Франции и референдум о независимости Каталонии и последовавший за ним кризис, а также выход на рынок смартфонов от Apple iPhone 8 и IPhone X привлекли внимание лишь 1-2% россиян.

"Таким образом, итогами уходящего года можно считать некоторое улучшение экономической ситуации в стране, что отразилось на снижении числа россиян, которые называют кризис событием года. Однако теперь на первое место в событийном рейтинге в масштабе страны и мира вышла война. В преддверии нового года остается надеяться на перемены к лучшему в году наступающем", — заключили авторы.

В опросе приняли участие 2000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах.

* Запрещенная в России террористическая организация

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