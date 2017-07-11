Опрос показал, сколько жителей Украины считают себя русскими

Украинцами себя считают 92% жителей Украины, еще 5% — русскими, свидетельствуют результаты опроса социологического опроса Института Горшенина.





Согласно исследованию, которое проведено в сотрудничестве с представительством Фонда Фридриха Эберта на Украине и результаты которого обнародованы во вторник, украинцами по национальности себя считают 92,6% жителей Украины, 5,5% — считают себя русскими. Кроме этого, 0,3% опрошенных ответили, что считают себя белорусами, 0,3% — молдаванами, 0,2% — евреями, 0,9% — отнесли себя к другим национальностям, а 0,3% отказались отвечать.

При этом 60,4% респондентов заявили, что общаются дома на украинском языке, 37,8% — на русском, 0,5% — на татарском, 1,2% — на другом языке.

