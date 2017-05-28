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Опрос: Блок Меркель уверенно опережает партию Шульца
Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемый канцлером Германии Ангелой Меркель, уверенно лидирует в немецком рейтинге общественного мнения, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Мартина Шульца теряет голоса, пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на данные социологического института Emnid. Сообщается, что ХДС поддерживают 38%, а СДПГ – 25%. В начале мая за социал-демократов высказывались 27% участников опроса, передает РИА «Новости».
«Зеленые», «Левые», свободные демократы и «Альтернатива для Германии» набрали по 8% голосов.
В марте блок Меркель сравнялся с СДПГ Шульца, обе партии поддерживали по 32% респондентов.
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