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Москва призвала Киев обеспечить россиянам право проголосовать 18 марта
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Москва призвала Киев обеспечить россиянам право проголосовать 18 марта 

РИА Новости 16 марта 2018
МОСКВА ПРИЗЫВАЕТ КИЕВ ВЫПОЛНИТЬ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОБЕСПЕЧИТЬ РОССИЯНАМ НА УКРАИНЕ ПРАВО ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ 18 МАРТА — ПОСТПРЕД РФ ПРИ ОБСЕ
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Лихачев рассказал о провокациях на выборах президента России по всему миру Путин назвал ситуацию с голосованием россиян на Украине безобразием Косачев предупредил о возможных провокациях против россиян на Украине
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