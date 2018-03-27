Власти Подмосковья рассказали о критериях рейтинга безопасности муниципалитетов

В рейтинге безопасности муниципальных образований Подмосковья будут учитывать количество преступлений против личности и экономических преступлений, а также мнение жителей об уроне их безопасности, сообщил во вторник министр правительства Московской области по безопасности и противодействию коррупции Роман Каратаев.

«Жителей волнует насильственные действия, экономические преступления — грабежи, разбои, угоны автотранспорта, а также преступления, совершенные мигрантами. Поэтому количество именно этих преступлений мы предлагаем использовать в качестве первого критерия рейтинга. Второй критерий рейтинга — результаты социологических опросов о том, насколько безопасно они ощущают себя и по деятельности органов власти по их защите, который предлагается проводить раз в год», — сказал Каратаев в ходе заседания регионального правительства.

Он отметил, что также планируется провести опрос на «Доброделе» о том, какие проблемы, связанные с безопасностью, и в каких местах их волнуют больше всего.

Ранее губернатор в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что рейтинг безопасности муниципальных образований Московской области создадут в регионе в 2018 году, для него специально разработают ряд критериев.

Рейтинг безопасности городов региона, который позволит людям оценивать, насколько комфортно, безопасно они себя чувствуют в том населенном пункте, городе, районе, где живут.