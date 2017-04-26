Тимакова отказалась вести заочную полемику с «Левада-центром»

26 марта «Левада-центр» опубликовал результаты соцопроса, согласно которым 45% россиян высказываются за отставку премьер-министра Дмитрия Медведева . Тимакова, комментируя эти данные, заявила, что глава правительства не придает значения социологическим исследованиям, особенно тем, что выполнены «по вполне определенному политическому заказу». Лев Гудков потребовал от пресс-секретаря извинений за «лживое утверждение». По словам главы «Левады-центра», соцопрос был проведен по инициативе организации на деньги центра. Гудков также добавил, что реакция власти на подобные результаты социологических опросов демонстрирует страх «распространения или роста возмущения в обществе».

«Левада-центр» проводил опрос с 7 по 10 апреля среди жителей 137 населенных пунктов в 48 регионах страны. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних граждан России.