Фармацевты США требуют прекратить использование фотошопа в рекламеФармацевты США требуют прекратить использование фотошопа в рекламе 

Американские фармацевты выступают за то, чтобы модели в рекламе косметических средств не подвергались ретуши. Движение «Нет фотошопу» набирает силу.
Первой подобную инициативу выдвинула крупнейшая в США сеть аптек. По мнению фармацевтов, ретушь приводит к тому, что женщины стремятся к идеалу, который видят на упаковках бьюти-средств и в рекламе. А когда не получают такого же результата (улучшенный цвет лица, отсутствие морщин), то могут даже впасть в депрессию. Акцию уже поддержали две трети опрошенных американок. Не сомневаемся, что если бы такой опрос проводился в России, количество противниц ретуши тоже было бы велико.