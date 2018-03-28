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Фармацевты США требуют прекратить использование фотошопа в рекламеФармацевты США требуют прекратить использование фотошопа в рекламе
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Фармацевты США требуют прекратить использование фотошопа в рекламеФармацевты США требуют прекратить использование фотошопа в рекламе 

WomanHit.ru 54 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
Американские фармацевты выступают за то, чтобы модели в рекламе косметических средств не подвергались ретуши. Движение «Нет фотошопу» набирает силу.
Первой подобную инициативу выдвинула крупнейшая в США сеть аптек. По мнению фармацевтов, ретушь приводит к тому, что женщины стремятся к идеалу, который видят на упаковках бьюти-средств и в рекламе. А когда не получают такого же результата (улучшенный цвет лица, отсутствие морщин), то могут даже впасть в депрессию. Акцию уже поддержали две трети опрошенных американок. Не сомневаемся, что если бы такой опрос проводился в России, количество противниц ретуши тоже было бы велико.
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