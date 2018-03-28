Фармацевты США требуют прекратить использование фотошопа в рекламеФармацевты США требуют прекратить использование фотошопа в рекламе

Американские фармацевты выступают за то, чтобы модели в рекламе косметических средств не подвергались ретуши. Движение «Нет фотошопу» набирает силу.