Треть россиян сочла возможной войну с США

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 30% россиян считают, что на сегодняшний день между РФ и США возможна война. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вооруженное столкновение России и США, НАТО большинству наших сограждан (63%) по-прежнему кажется невозможным или крайне маловероятным, однако доля тех, кто считает войну возможной или уже идущей, достигла 30%», - отмечается в исследовании ВЦИОМ.

14% опрошенных ответили, что война между странами уже идет. 16% отметили, что военный конфликт вполне возможен и может начаться в будущем.

Еще 16% россиян считают такой прогноз невозможным, а 47% отметили, что столкновение маловероятно.

Согласно результатам опроса социологов за 2014 год, только 4% россиян посчитали, что война между Россией и США уже идет, а 16% ответили, что она весьма вероятна. Невозможной войну считали 25% опрошенных и 51% ответили, что конфликт маловероятен.