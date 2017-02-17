Россияне выбрали лучших правителей столетия

Социологи предложили респондентам ответить на вопрос «Когда жизнь в России была лучше?». 29% респондентов заявили, что лучшие условия для жизни была созданы при генеральном секретаре ЦК КПСС Леониде Брежневе (1966 – 1982 гг.). Времена правления Иосифа Сталина (конец 1920-х гг. – 1953 г.) идеализируют шесть процентов опрошенных. Борису Ельцину симпатизирует лишь один процент граждан. При этом 24% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Исследование проводилось с 20 по 23 января 2017 года в 48 регионах страны. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.