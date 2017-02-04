Друг или враг? Соцопрос показал отношение американцев к РФ

Треть американцев назвали Россию недружественным государством, пятая часть опрошенных воспринимают ее как врага - такие данные приводит опрос компании YouGov. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт компании

Каждому респонденту было предложено высказать свое мнение о любых 15 из 144 стран мира. Среди предлагаемых вариантов ответов были «союзник», «дружественная», «недружественная», «враг» или «не знаю». Исследование проводилось с 28 января по 1 февраля 2017 года, социологи опросили 7150 респондентов в США, задав им вопрос: «Считаете ли вы страны, перечисленные ниже, друзьями или врагами Соединенных Штатов?».

В списке врагов Россия оказалась на шестом месте (22% голосов), а в списке недружественных стран заняла второе (33%), оказавшись сразу после Китая (34%).