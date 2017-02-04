Треть жителей США назвали Россию «недружественным государством», еще 22 процента считают ее врагом своей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov.

В исследовании приняли участие 7150 жителей Соединенных Штатов. Им предлагалось высказать свое мнение по поводу отношений Вашингтона с 144 странами мира. Каждый респондент должен был отнести 15 случайно выбранных из списка государств к одной из пяти категорий: «союзник», «дружественное государство», «недружественное государство», «враг» или «не знаю».

В списке врагов Россия оказалась на шестом месте (22 процента), а в списке недружественных стран — на втором (33 процента) после Китая (34 процента).

Отмечается также, что среди респондентов, голосовавших на выборах президента США за Хиллари Клинтон , число тех, кто причислил Россию к врагам, почти в четыре раза выше (39 процентов), чем среди сторонников избранного главы государства Дональда Трампа (10 процентов).

Союзником Россию назвали три процента респондентов, 19 процентов определили взаимоотношения стран как дружественные. Еще четверть опрошенных не определилась со своей оценкой отношений между Россией и США. Наиболее враждебными по отношению к США странами американцы назвали Северную Корею (57 процентов) и Иран (41 процент).

Наиболее дружественными были названы Канада и Великобритания (55 процентов).

Опрос проводился с 28 января по 1 февраля. Погрешность результатов составляет 1,5 процентных пункта.