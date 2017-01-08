Жители США и ЕС считают Третью мировую войну неизбежной

Опрос в США и ЕС показал, чего больше всего боятся жители западных стран. В первую очередь – это теракты. А Третью мировую войну почти во всех странах-участниках опроса назвали неминуемой.

Исследовательская компания YouGov провела опрос в девяти странах Запада, в том числе в США, Великобритании, Германии и Франции относительно возможности начала Третьей мировой войны.

Выяснилось, цитирует The Independent, что неизбежной такой масштабный военный конфликт считают 64% опрошенных американцев и 61% британцев. При этом, по их мнению, установление мира в ближайшее время маловероятно. Однако в Северной Европе с ними согласились только 39% опрошенных.

Больше всего, по словам главы политических и социсследований YouGov Энтони Уэллс, крупного мирового конфликта опасаются во Франции и США.