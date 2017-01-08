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Жители США и ЕС считают Третью мировую войну неизбежной
Фото: Commons.wikimedia.org
Опрос в США и ЕС показал, чего больше всего боятся жители западных стран. В первую очередь – это теракты. А Третью мировую войну почти во всех странах-участниках опроса назвали неминуемой.
Исследовательская компания YouGov провела опрос в девяти странах Запада, в том числе в США, Великобритании, Германии и Франции относительно возможности начала Третьей мировой войны.
Выяснилось, цитирует The Independent, что неизбежной такой масштабный военный конфликт считают 64% опрошенных американцев и 61% британцев. При этом, по их мнению, установление мира в ближайшее время маловероятно. Однако в Северной Европе с ними согласились только 39% опрошенных.
Больше всего, по словам главы политических и социсследований YouGov Энтони Уэллс, крупного мирового конфликта опасаются во Франции и США.
Американцы связывают его возможное начало с победой на президентских выборах Дональда Трампа. Дело в том, что 59% граждан США и 71% жителей Великобритании называют угрозой Россию. Во Франции же больше всего боятся терроризма: 81% опрошенных убеждены, что страну ждут новые теракты.
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