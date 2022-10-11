В Lufthansa прокомментировали "запрет" на Apple в багаже

Немецкая авиакомпания Lufthansa отрицает, что вводила запрет на AirTag, популярный гаджет Apple, позволяющий следить за местоположением багажа. Как сообщает журнал Airways Magazine, в компании утверждают, что твиты с официального аккаунта Lufthansa об «опасном грузе» не подразумевают запрета на устройство.