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39 минут назад

Авиакомпания Lufthansa заявила, что не вводила запрет на популярный гаджет Apple в багаже

Газета.Ru

Немецкая авиакомпания Lufthansa отрицает, что вводила запрет на AirTag, популярный гаджет Apple, позволяющий следить за местоположением багажа. Как сообщает журнал Airways Magazine, в компании утверждают, что твиты с официального аккаунта Lufthansa об «опасном грузе» не подразумевают запрета на устройство.

В Lufthansa прокомментировали "запрет" на Apple в багаже
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Lufthansa не запрещала использование AirTags на своих рейсах. Существует действующее правило ИКАО в отношении таких устройств, но оно не имеет ничего общего с Lufthansa или любым другим перевозчиком», — сообщил представитель авиакомпании.

Согласно правилам ИКАО, требования для электронных устройств в багаже применяются только к устройствам с ионно-литиевыми батареями, таким как смартфоны и планшеты. В AirTag используется небольшая батарея CR2032, как в наручных часах.

Технологии,Lufthansa,Apple,
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