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23 часа назад

Ученые нашли способ уменьшить количество применяемых удобрений

Крестьянская жизньиещё 1

Полученные данные опубликованы в научном журнале Plant Biotechnology. Руководил лабораторным исследованием профессор Эдуардо Блюмвальда, именно он и изобрел инновационный способ улавливания азота зерновыми культурами. &nbsp; Азот &ndash; элемент, способствующий наращиванию растением зеленой массы, но большая часть применяемых удобрений теряется, оставаясь в почве и грунтовых водах. Группа экспертов в своей работе изучила вопрос повышения степени преобразования почвенными бактериями содержащегося в воздухе газообразного азота в аммоний. Этот процесс называют фиксацией азота. &nbsp; &ndash; Если растение может производить химические вещества, которые заставляют почвенные бактерии фиксировать атмосферный азот, мы можем модифицировать растения, чтобы они производили больше таких химических веществ,&nbsp;&ndash; комментируют исследователи. &ndash; Эти химические вещества будут вызывать бактериальную фиксацию азота в почве, а растения будут использовать полученный аммоний, сокращая количество применяемых удобрений. &nbsp; Группа ученых использовала химический скрининг и геномику, чтобы выявить в стеблях, листьях и других частях&nbsp;риса соединения, усиливающие азотфиксирующую активность бактерий. После этого они определили пути образования химических веществ и использовали технологию редактирования генов для увеличения производства соединений, которые стимулируют образование биопленок. Эти биопленки содержат бактерии, которые усиливают преобразование азота. В результате азотфиксирующая активность бактерий выросла, как и количество аммония в почве. &nbsp; Подобный&nbsp;путь может использоваться и другими растениями. Патентная заявка ученых на такой метод уже находится на рассмотрении. &nbsp; Ольга Нечаева. &copy; Фото: ИД &laquo;Волгоградская правда&raquo; / архив.

Ученые нашли способ уменьшить количество применяемых удобрений
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь
Технологии,Ольга Нечаева,
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