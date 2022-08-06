Ученые нашли способ уменьшить количество применяемых удобрений

Полученные данные опубликованы в научном журнале Plant Biotechnology. Руководил лабораторным исследованием профессор Эдуардо Блюмвальда, именно он и изобрел инновационный способ улавливания азота зерновыми культурами. Азот – элемент, способствующий наращиванию растением зеленой массы, но большая часть применяемых удобрений теряется, оставаясь в почве и грунтовых водах. Группа экспертов в своей работе изучила вопрос повышения степени преобразования почвенными бактериями содержащегося в воздухе газообразного азота в аммоний. Этот процесс называют фиксацией азота. – Если растение может производить химические вещества, которые заставляют почвенные бактерии фиксировать атмосферный азот, мы можем модифицировать растения, чтобы они производили больше таких химических веществ, – комментируют исследователи. – Эти химические вещества будут вызывать бактериальную фиксацию азота в почве, а растения будут использовать полученный аммоний, сокращая количество применяемых удобрений. Группа ученых использовала химический скрининг и геномику, чтобы выявить в стеблях, листьях и других частях риса соединения, усиливающие азотфиксирующую активность бактерий. После этого они определили пути образования химических веществ и использовали технологию редактирования генов для увеличения производства соединений, которые стимулируют образование биопленок. Эти биопленки содержат бактерии, которые усиливают преобразование азота. В результате азотфиксирующая активность бактерий выросла, как и количество аммония в почве. Подобный путь может использоваться и другими растениями. Патентная заявка ученых на такой метод уже находится на рассмотрении. Ольга Нечаева. © Фото: ИД «Волгоградская правда» / архив.