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3 часа назад

Разработка Пермского Политеха увеличит надежность вычислительной техники

Naked-Science.ru

Сегодня в России наблюдается большой спрос на электронику отечественного производства, в частности, на электронику специального назначения, используемую в космической и других сферах. Ученые предложили способ увеличения надежности вычислительных систем путем оптимального использования избыточности, резервирования.

Разработка Пермского Политеха увеличит надежность компьютеров
Фото: Naked-Science.ruNaked-Science.ru

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the 2021 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering, ElConRus.

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«У резервирования есть свои плюсы и минусы. Плюс — это высокая надежность такой системы. Минус — избыточность, то есть большие затраты. К примеру, увеличение габаритов, веса, энергопотребления, возможное снижение быстродействия и других показателей.

В космосе требуются надежные решения, используется резервирование, при этом имеются ограничения по габаритам и весу. Потому и приходится искать баланс между надежностью и избыточностью. Не всегда целесообразно повышать избыточность, поэтому существует потребность в нахождении оптимальных решений», — сообщает аспирант кафедры автоматики и телемеханики Иван Бурдышев.

Основная идея заключается в оптимальном перераспределении задач между подсистемами. Все эти методы могут применяться в различных элементах устройств, где, например, резервируются триггеры. Могут резервироваться выборочно некоторые части, которые наиболее подвержены сбоям.

«Наша работа может быть полезна в проектировании электронных устройств с точки зрения надежности. Разработку можно использовать для оптимального конструкторского решения при создании современных цифровых устройств. В частности, мы рассматриваем возможность использования данных решений в программируемых логических интегральных схемах», — поясняет научный руководитель исследователя, профессор кафедры автоматики и телемеханики Сергей Тюрин.

Сейчас ученые работают над повышением устойчивости к отказам интегральных микросхем методами гибкого резервирования, а также транзисторного резервирования. Это позволит повысить конкурентоспособность отечественной электроники.

Технологии,Сергей Тюрин,
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