Разработка Пермского Политеха увеличит надежность компьютеров

В космосе требуются надежные решения, используется резервирование, при этом имеются ограничения по габаритам и весу. Потому и приходится искать баланс между надежностью и избыточностью. Не всегда целесообразно повышать избыточность, поэтому существует потребность в нахождении оптимальных решений», — сообщает аспирант кафедры автоматики и телемеханики Иван Бурдышев.