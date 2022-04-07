Раскрыта мошенническая схема с подключением карт к Apple Pay

Мошенники начали предлагать россиянам оформлять карты с подключением к сервисам Apple Pay и Google Pay. Данную информацию в интервью радио Sputnik раскрыл руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.
Аферисты действуют по схеме, предлагая жертвам удаленно оформить банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты смартфоном. Злоумышленники уверяют, что это возможно благодаря некоему банку, который якобы не попал под санкции.
Для «подключения» к услуге мошенники просят своих жертв прислать им сумму от 1,5 тысячи рублей для оплаты карты, а также скан главной страницы паспорта и прописки. В этом случае опаснее всего предоставить аферистам свои личные данные, так как благодаря им они смогут украсть гораздо большие суммы.
Для приобретения настоящей карты с возможностью привязки к смартфону эксперт советует обратиться в реальный банк, который имеет лицензию ЦБ.
Ранее россиянам раскрыли мошенническую схему с предложением компенсаций переболевшим COVID-19.