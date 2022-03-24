Утечка персональных данных: как защититься и насколько опасны последствия

В Telegram-каналах вечером 22 марта появились ссылки на карту с опубликованными персональными данными пользователей сервиса доставки «Яндекс-еда» по всей России. В интернет «слили» десятки тысяч номеров телефонов, адресов, фамилий и электронных почт клиентов. В последние годы, согласно данным аналитиков, подобные происшествия участились. Какие последствия имеет утечка данных в Сеть, кому стоит этого опасаться и как минимизировать риски доступа злоумышленников к персональной информации, рассказываем в материале «Рамблера».
Как считает эксперт Наталья Касперская, причиной утечки данных в глобальном смысле является слишком быстрая цифровизация. Финансы, медицина, государственные услуги, — все это стало цифровым и породило угрозы информационной безопасности из-за доступа к персональной информации граждан. Персональные данные – это любая информация о человеке, которая позволяет идентифицировать его личность.
Виновниками утечки данных могут быть внешние злоумышленники, то есть хакеры, которые совершают атаки на системы безопасности организаций ради получения конфиденциальной информации. Также получить доступ к вашим данным могут из-за сбоя в работе программного обеспечения или серверного оборудования.
Однако чаще всего причиной утечки данных в России являются недобросовестные действия сотрудников компаний, имеющих доступ к личной информации клиентов, то есть внутреннее вмешательство. Так, в «Яндексе» объяснили, что инцидент с масштабной утечкой данных произошел именно по вине работающего у них человека.
По словам эксперта по информационной безопасности Олега Седова, одной из причин, которая мотивирует персонал к хищению баз данных на работе – поиск дополнительного заработка. Сотрудники компании могут скопировать сведения на флешку и переслать по интернету.
«Цены растут, перспективы неясны, повышение зарплаты не ожидается, так что люди пытаются унести с работы что-то, что можно выгодно продать. Например, базу данных», – объяснил эксперт.
Также потеря личных данных может происходить из-за того, что люди устанавливают себе трояны на ПК или телефон, или работают со взломанными программами, не используя антивирус.
Злоумышленники используют в своих целях полученную незаконно информацию, чтобы реализовать мошеннические схемы. Для них не бывает достаточного количества проверенных сведений о потенциальных жертвах, утечки конфиденциальной информации способствуют пополнению их баз данных. Чем больше про вас знают, тем больше риск оказаться обманутым.
Если в Сеть «слили» только ваше имя и адрес электронной почты, скорее всего, последствия будут не такие критичные. Чаще всего пользователям начинают рассылать больше рекламных объявлений, а также начинают активно звонить и писать мошенники. Стоит к этому подготовиться: быть бдительнее при звонках из «службы безопасности» и не передавать какие-либо важные сведения третьим лицам, диктовать смс-коды от банка, переводить деньги и так далее.
Если в интернет попали ваш адрес проживания, банковская карта, пароли, существуют риски получить более серьезный материальный и моральный ущерб. При этом опасные последствия могут наступить не сразу, а только спустя время.
Например, пострадавшие от утечки персональных данных могут столкнуться с:
Некоторые специалисты считают, что чаще всего в открытый доступ попадают базы данных миллионов пользователей, поэтому шанс, что скомпрометируют именно вас, небольшой. Ваши данные, по их мнению, далеко не всегда попадают сразу в руки к злоумышленникам.
Когда мы вводим свои данные в информационных системах, мы их уже не контролируем, поэтому нужно придерживаться правил кибербезопасности. Что конкретно стоит сделать, чтобы минимизировать риски доступа к персональной информации?
Организации часто пренебрегают качественными системами шифрования данных, поэтому им также необходимо усиливать свои службы безопасности. Эксперт Наталья Касперская рассказала, что от непреднамеренных утечек организации защищают DLP-системы (Data Leakage Prevention). Однако такой защиты информационных систем недостаточно, если слив данных происходит из-за ворующих сведения сотрудников. В таком случае нужен целый комплекс мер:
Если вы уверены, что ваша конфиденциальная информация попала в открытый доступ, и она легко находится по поисковым системам, для начала обновите все пароли для защиты от утечек данных на других ресурсах. Также стоит сразу проверить свои устройства антивирусными программами.
К сожалению, вы уже не сможете никак скрыть свою слитую почту, имя или номер телефона, но можно попробовать принять базовые меры. Например, подать жалобу в Роскомнадзор. Для этого выберите тематику «Обработка персональных данных» и прикрепите скриншот утечки с постороннего ресурса. Сайт с конфиденциальной информацией пользователей могут заблокировать. Если идет речь о масштабной проблеме, вы стали жертвой мошенников, есть угрозы личной и финансовой безопасности, обратитесь в правоохранительные органы.
Законом предусмотрена гражданская, уголовная и административная ответственность для операторов, отвечающих за обработку персональных данных и допустивших их утечку. Как правило компании выписывается штраф, сумма которого редко превышает несколько десятков тысяч рублей. Так, Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании «Яндекс.Еда». Часть 1 статьи 13.11 КоАП РФ предполагает наказание в виде штрафа в размере от 60 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Точную сумму в дальнейшем определит суд.