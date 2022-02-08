45 молодым ученым Нижегородской области вручили награды в День науки

8 февраля в нижегородском Доме ученых состоялась церемония награждения 45 молодых ученых региона — представителей вузов Нижегородской области и институтов Российской академии наук. Об этом сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.«Исторически Нижегородская область стоит в авангарде научной России. В нашем регионе работают выдающиеся ученые. Здесь создана мощная инфраструктура для проведения исследований. Это ведущие российские университеты и институты РАН, которые составляют Нижегородский научно-образовательный центр. Это и проект „Большой Саров“, в рамках которого создается Национальный центр физики и математики. Это и инновационный научно-технологический центр „Квантовая долина“, где будут вестись передовые разработки в области квантовых технологий и искусственного интеллекта, и многое другое», — отметила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, вручая молодым ученым почетные грамоты от регионального министерства за достижение значимых успехов в научной работе в течение 2021 года.По словам министра, большой научно-технологический задел, которым обладает Нижегородская область, накладывает и большую ответственность.«Сейчас передовые страны конкурируют не за территории и материальные ресурсы. Конкуренция разворачивается в сфере науки. Побеждает тот, кто обладает лучшими технологиями. Поэтому наша первоочередная задача — поступательное развитие научного потенциала», — добавила Ольга Петрова. Напомним, прошедший год в Российской Федерации был объявлен Годом науки. Он позволил поднять престиж профессии ученого и доверие к науке. В России по инициативе президента Владимира Путина стартовало целое десятилетие науки и технологий, в течение которого предстоит совершить технологический прорыв.