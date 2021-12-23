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9 часов назад

Путин отметил прогресс в сближении России и Беларуси

Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. На мероприятии от телекомпании «МИР» работала ведущая Гузель Камаева. Она смогла задать свой вопрос главе государства.

Путин отметил прогресс в сближении России и Беларуси
Фото: Мир24Мир24

«В конце года запланирована ваша встреча с президентом Беларуси, это будут уже шестые переговоры за этот год. Когда люди уже почувствуют результаты реализации «дорожной карты» союза?», – спросила Камаева.

«Был долгий и непростой процесс согласования. Александр Григорьевич и его команда – непростые переговорщики, но мы достигли понимания, какими темпами и шагами должны идти. Это касается допуска на рынок закупок товаров и услуг белорусскими экономическими операторами, это касается транспорта и очень многих вещей», – ответил российский президент.

«Я уверен, что наши граждане это почувствуют. С неба сразу все не повалится, но очевидные есть вещи, которые обеспечивают нашу конкурентоспособность. Уровень интеграции Союзного государства гораздо ниже, чем в Евросоюзе. И я не говорю уже про единую валюту. Это вопрос будущего, если ответствующие экономические службы придут к какому-то согласию на этот счет. Нам надо синхронизировать экономическое законодательство. И антимонопольное, и налоговое, и таможенное законодательство. Мы обо всем этом договорились, сейчас начнем работать», – подчеркнул глава государства.

Технологии,Владимир Путин,ЕС,
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