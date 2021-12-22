В США скончался изобретатель ботокса

В США скончался создатель ботокса Алан Скотт. Изобретателю было 89 лет, сообщает агентство Reuters.

По данным газеты The Washington Post, сердце ученого остановилось еще 16 декабря, однако СМИ узнали о его смерти только сейчас. Дочка Скотта Элисон Фергюсон рассказала, что причиной ухода мужчины из жизни стали осложнения, вызванные сепсисом.

Алан Скотт родился 13 июля 1932 года в штате Калифорния. С 1961-го по 2013 год являлся старшим научным сотрудником в Институте исследования глаза Смита-Кеттлвелла. С 1997-го по 2006 год врач занимал пост заместителя председателя офтальмологии в калифорнийском Тихоокеанском медицинском центре. Прославился на весь мир благодаря своей работе по разработке и производству ботокса.

Вещество ботулинический токсин было получено в период Второй мировой войны. Оно применялось в качестве биологического оружия, вызывавшего паралич мышц. Скотт получил образцы токсина и на их базе изобрел ботокс.

Использование ботокса в косметических целях было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) только в 2002 году. На данный момент известно, что инъекции ботокса для разглаживания морщин сделали себе 11 миллионов жителей планеты.