Apple позволит передавать наследникам данные iCloud после смерти

После выхода операционной системы iOS 15.2 и внедрения функции "Цифровое наследство" пользователи смогут запросить доступ к Apple ID умершего человека и разблокировать его устройства, сообщает The Verge.

Фото: Apple Inc/Reuters Apple Inc/Reuters

Apple позволит назначить в качестве наследников до пяти человек.

Для активации функции потребуется подтверждение факта смерти и ключ доступа.

Таким образом, процесс получения доступа к аккаунтам умерших станет более простым - раньше даже с судебным постановлением, подтверждающим право на наследство, не было гарантий, что законный наследник сможет разблокировать устройства и хранящиеся на нем данные.

Функция уже доступна в публичной бета-версии iOS 15.2.