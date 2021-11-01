Технологии Сбера сохранили около 160 тысяч деревьев

«Мы последовательно претворяем в жизнь нашу ESG-стратегию, направленную в том числе на заботу о природе. Пока Сбер еще в начале длительного пути, но уже достиг впечатляющих результатов. Мы не только сохранили 160 тысяч деревьев за три года реализации программы по экономии бумаги, но и дополнительно посадили 180 тысяч молодых деревьев к 180-летию Сбербанка, которое отмечается в этом году. А к 2023 году мы посадим еще 1 млн деревьев. Надеюсь, что наш постепенный отказ от бумаги и деятельность по восстановлению лесов станут примером как для клиентов, так и для других российских компаний», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.