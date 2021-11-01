Технологии Сбера сохранили около 160 тысяч деревьев

За три года действия программы Sber DIGITAL INSIDE, направленной на планомерное сокращение применения в своих процессах бумажных технологий, Сбер сэкономил 3,8 млн пачек бумаги, что эквивалентно примерно 160 тысячам деревьев.
Данная программа позволила выявить ключевые точки возникновения в Сбере бумажных носителей информации и определить порядок их перевода в электронный вид. С 2019 года потребление бумаги в Сбере снизилось на 55%. Объем бумажных документов для клиентов сократился на 29%, а бумажной документации, которая остается на хранении в банковских архивах, - на 83%.
«Мы последовательно претворяем в жизнь нашу ESG-стратегию, направленную в том числе на заботу о природе. Пока Сбер еще в начале длительного пути, но уже достиг впечатляющих результатов. Мы не только сохранили 160 тысяч деревьев за три года реализации программы по экономии бумаги, но и дополнительно посадили 180 тысяч молодых деревьев к 180-летию Сбербанка, которое отмечается в этом году. А к 2023 году мы посадим еще 1 млн деревьев. Надеюсь, что наш постепенный отказ от бумаги и деятельность по восстановлению лесов станут примером как для клиентов, так и для других российских компаний», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Реализация программы стала возможна благодаря максимальной цифровизации продуктов и процессов, созданию мобильных приложений по банковским сервисам, переходу на электронные чеки, возможности подачи документов в электронном виде и другим безбумажным инициативам.