В РФ разработали станцию для поиска малозаметных БПЛА

Группа российских специалистов разработала малогабаритную радиолокационную станцию «Волна» для поиска беспилотников (БПЛА). Новое устройство позволит обнаруживать малозаметные и неподвижные цели. Об этом сообщает «Российская газета».

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Издание отмечает, что большую опасность для охраняемых объектов несут мультикоптеры, которые могут зависать над охраняемым объектом. Это делает цель невидимой для большинства радаров. Беспилотники вертолетного типа также способны нести разведывательное оборудование.

В основе станции лежит многолучевая антенная система, которая позволяет обнаруживать неподвижные цели. «Волна» может в любое время суток обнаружить приближающийся беспилотник на расстоянии до пяти километров. Более того, система позволяет фиксировать малозаметные цели с эффективной площадью рассеяния от 0,01 квадратного метра на расстоянии один километр.

Новая станция способна определять основные параметры цели и передавать данные о беспилотнике на пульт оператора. Также «Волна» может передавать координаты целей средствам подавления беспилотников.

Ранее «Лаборатория Касперского» представила комплекс для поиска беспилотников Antidrone. Система распознает цели с помощью нейросети, которая позволяет определить модель аппарата и местонахождение оператора беспилотника.