В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 71.48EUR 82.96BRENT 84.61
Войти в почту

В России разработали станцию для поиска малозаметных беспилотников

Lenta.ruиещё 1
1 ноября

Группа российских специалистов разработала малогабаритную радиолокационную станцию «Волна» для поиска беспилотников (БПЛА). Новое устройство позволит обнаруживать малозаметные и неподвижные цели. Об этом сообщает «Российская газета».

В РФ разработали станцию для поиска малозаметных БПЛА
Фото: «Базовые технологии»«Базовые технологии»

Издание отмечает, что большую опасность для охраняемых объектов несут мультикоптеры, которые могут зависать над охраняемым объектом. Это делает цель невидимой для большинства радаров. Беспилотники вертолетного типа также способны нести разведывательное оборудование.

В основе станции лежит многолучевая антенная система, которая позволяет обнаруживать неподвижные цели. «Волна» может в любое время суток обнаружить приближающийся беспилотник на расстоянии до пяти километров. Более того, система позволяет фиксировать малозаметные цели с эффективной площадью рассеяния от 0,01 квадратного метра на расстоянии один километр.

Новая станция способна определять основные параметры цели и передавать данные о беспилотнике на пульт оператора. Также «Волна» может передавать координаты целей средствам подавления беспилотников.

Ранее «Лаборатория Касперского» представила комплекс для поиска беспилотников Antidrone. Система распознает цели с помощью нейросети, которая позволяет определить модель аппарата и местонахождение оператора беспилотника.

В августе концерн «Алмаз-Антей» представил беспилотник «Кречет». Аппарат получил дробовик для уничтожения малых беспилотных аппаратов.

Технологии,Наука и техника,Армия,Алмаз-Антей,Лаборатория Касперского,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители