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Штамм «мю»: придет ли новая волна коронавируса

Konkurent.ru
21 сентября 2021

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, стоит ли ждать новой волны роста заболеваемости COVID-19, сообщает KONKURENT.RU.

Штамм «мю»: придет ли новая волна коронавируса
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

Как пояснил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Камиль Хафизов, вероятность того, что новый штамм коронавирусной инфекции, получивший название «мю», станет причиной новой волны роста заболеваемости, крайне мала.

«По различным данным, он значительно медленнее распространяется, чем «индийский» штамм «дельта», – пояснил эксперт.

При этом специалист отметил, что на данный момент новая мутация SARS-CoV-2 в России не была выявлена.

Напомним, что «индийский» штамм коронавирусной инфекции уже был обнаружен в 50 странах. За мутацией наблюдают специалисты ВОЗ. Как пояснил Хафизов, даже в тех странах, где предполагалось, что мутация вызовет всплеск заболеваемости, идет снижение доли данного штамма.

На данный момент в России продолжается кампания по массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Как отмечали многие эксперты, прививка является наиболее эффективным способом предотвратить распространение COVID-19.

Получить вакцину от опасного вируса могут и жители Приморского края. Сделать это они могут как в медицинских учреждениях региона, так и в мобильных пунктах вакцинации.

На сегодняшний момент в Приморье в общей сложности выявлено 66 тыс. 770 случаев заражения опасной инфекцией. Только за минувшие сутки в регионе COVID-19 нашли еще у 219 человек.

Технологии,COVID-19,ВОЗ,Роспотребнадзор,Газета "Конкурент",
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