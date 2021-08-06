Италия ввела пропуски с QR-кодом

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Для посещения баров, ресторанов, культурных и спортивных учреждений в Италии нужно будет предоставить санитарный пропуск с QR-кодом. Такое требование уже вступило в силу, передает "Уралинформбюро".

Пропуск можно получить в электронном или бумажном виде в трех случаях: после вакцинации от коронавируса; при наличии справки о перенесенном заболевании; после сдачи ПЦР-теста, пишет "РГ". В разных ситуациях срок действия такого документа будет варьироваться от 48 часов до 9 месяцев.

Власти страны уже отмечают, что эта мера увеличила число желающих сделать прививку в два раза.