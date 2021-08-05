Прибыль разработчика вакцины от коронавируса Moderna выросла в 65 раз

Американская компания Moderna, создавшая РНК-вакцину от коронавируса, отчиталась о финансовых результатах за апрель — июнь 2021 года. Благодаря поставкам препарата против COVID-19 разработчик увеличил свою выручку в годовом выражении в 65 раз, до $4,35 млрд. Чистая прибыль компании во втором квартале составила $2,78 млрд против убытка в $117 млн годом ранее. На Всемирном конгрессе вакцин препарат Moderna признали лучшим. Как говорится в отчёте Moderna, за первое полугодие выручка компании увеличилась в 83 раза — с $75 млн до $6,3 млрд. За тот же период разработчик заработал чистыми $4 млрд, хотя в 2020-м году терпел убытки на сумму $241 млн. Прибыль в расчёте на акцию в апреле — июне составила $6,46, хотя аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $4,96 на бумагу. До конца года Moderna собирается выпустить от 800 млн до 1 млрд доз вакцины. В 2022 году она рассчитывает увеличить производство до 2–3 млрд доз. На 2021–2022 годы компания заключила контракты на продажу вакцин общей стоимостью $32 млрд. Moderna — один из трёх производителей вакцины от коронавируса в США. Помимо неё в стране разработали препараты против COVID-19 консорциум американской компании Pfizer и её германского партнёра BioNTech и фирма Johnson & Johnson — её подразделение Janssen выпускает однокомпонентное средство против инфекции. В мае на Всемирном конгрессе вакцин в Вашингтоне разработку Moderna признали самой лучшей вакциной против коронавируса из всех существующих. Таким образом, препарат обошёл российский «Спутник V», а также вакцины Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago и Novavax. Впрочем, в России успех американской компании называли победой на «конкурсе красоты», а президент Владимир Путин отмечал , что ещё рано делать выводы о том, насколько действительно хорош этот препарат. Тем не менее в июле Moderna вошла в индекс S&P 500. В престижном списке разработчик вакцины занял место американской фармацевтической компании Alexion Pharmaceuticals Inc, которую купила британская AstraZeneca. Фото: Marco Verch, Flickr , CC BY 2.0 Откроем важный секрет: всё самое интересное — в нашем телеграме .