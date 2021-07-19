Китай разработал проект ядерного реактора нового типа

Китайские ученые представили проект коммерческого ядерного реактора, который может работать на основе смеси расплавленных солей в качестве охлаждающей жидкости. В качестве топлива в реакторе вместо урана планируется использовать торий, сообщила South China Morning Post.

Предполагается, что первый такой реактор может быть введен в эксплуатацию к 2030 году. Власти планируют построить несколько подобных энергетических установок в пустынных районах на западе страны, поскольку они не нуждаются в наличии запасов воды, передает ТАСС

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«Маломасштабные реакторы имеют значительные преимущества с точки зрения эффективности, гибкости и экономичности. Они призваны играть ключевую роль в переходе к чистой энергии и будут широко использоваться в ближайшие годы», – отметил профессор Ян Жуй из Шанхайского института прикладной физики.

По его словам, ториевые реакторы на расплавах солей могут быть задействовать в пустынных районах Западного Китая для обеспечения чистого и стабильного энергоснабжения в сочетании с ветряными и солнечными электростанциями. Данная технология также может открыть путь для создания перспективных силовых установок нового типа, которые смогут использоваться на авианосцах и подводных лодках, отмечает газета.

Идея внедрения такой технологии не является нечто новым. Так, американские ученые начали работать над проектом реакторов на расплавах солей еще в 1950-х годах, рассчитывая на их основе создать ядерные двигатели для самолетов. Однако в 1970-х годах проект был свернут, поскольку натолкнулся на целый ряд технических сложностей. Они связаны, в частности, с габаритами таких реакторов, рисками их использования в авиации и быстрой изнашиваемостью используемых материалов из-за химической коррозии от расплава солей.