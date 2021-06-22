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Квантовая связь: Когда технология появится в России

Елена Прошина
22 июня 2021
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал "Рамблеру" заявление спецпредставителя президента в сфере цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова о том, что полноценные квантовые линии связи войдут в промышленную эксплуатацию через 10-15 лет.
По мнению эксперта, за обозначенный Песковым период могут появиться лишь элементы квантовой связи, но не полноценная технология.
"Чтобы была понятна тема квантовой связи, приведу пример. Когда говорят о красоте женщин, то каноны, по которым её оценивают, постоянно меняются. В средние века это был один канон, в неолите - другой канон, сегодня, вообще, третий... И они между собой никак не стыкуются. Также и квантовые связи. Самые близкие примеры - это алгоритмы искусственного интеллекта. Очень часто выкидывают слово "алгоритмы", и получается, что "у нас есть искусственный интеллект", которого, на самом деле, не существует на данный момент. С квантовыми связями абсолютно та же история.

Для того, чтобы организовать не алгоритмы квантовой связи, а полноценную квантовую связь, нам нужна всего лишь пара составляющих. Необходимо создать два квантовых компьютера, это квантовые процессоры, это шина, которая умеет работать, и прочее. Сегодня такие прототипы существуют в мире, но их немного. В России на данный момент такой компьютер не создан, и вряд ли будет создан в ближайшие пять лет. Но математика, которая стоит за такими разработками, она понятна. И всё упирается в математический аппарат.

То, о чем говорит Дмитрий Песков, это элементы квантовой связи, но не полноценная квантовая связь. Преимущества над текущими системами связи очевидны - мы в оптике получаем большую передачу данных, шифрование и прочие вещи. Но эта система - не полноценная квантовая связь. Это некая гибридная система, где используются алгоритмы, которые позволяют добиться улучшения по одному или нескольким параметрам.

Приведу другой пример, тоже из области технологий. Когда у нас появились телефоны, были девушки-телефонистки, которые соединяли линии абонентов на телефонной станции. Потом девушек заменили. Появилась нумерация, а также механические станции, которые научились соединять абонентов самостоятельно. Но суть их не изменилась - мы соединяем два провода. Совершенно другое дело, когда появились автоматические телефонные станции (АТС), которые провода не соединяли, а умели перенаправлять сигнал. Наверное, то, что мы называем сегодня квантовыми линиями связи, это как раз таки замена телефонисток на некий механический агрегат, который делает то же самое, но лучше, быстрее и надёжнее. Следующий скачок - это переход к "АТС", где механика в принципе не нужна. Но я не думаю, что в ближайшие 15-20 лет мы увидим линии связи такого уровня.

Обычно проблема заключается в нехватке вычислительных мощностей для реализации каких-то алгоритмов. При этом в вопросе создания квантовой связи все понимают, как это сделать технически, но нет математического алгоритма. То есть мы ждём, когда учёные, в первую очередь математики, создадут модели, обсчитают их, тогда мы получим возможность воплотить их в "железе", — отметил Муртазин.
Технологии,Эльдар Муртазин,Дмитрий Песков,Россия,
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