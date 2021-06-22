«МегаФон» обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон»

«МегаФон»
построит и модернизирует более 200 базовых станций на трассе М4 «Дон». Высокоскоростной интернет и стабильная голосовая связь будет доступна на всех участках трассы общей протяженностью 1543 км и в близлежащих населенных пунктах. Об этом сообщили в компании.
Работы на трассе М4 «Дон» пройдут в два этапа: в 2021 году запланировано строительство и модернизация 50 базовых станций, а до конца 2022 года – более 150. Новые объекты появятся на территориях Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областей, а также в Краснодарском крае
и Адыгее
.
Планируется улучшить не только голосовое соединение, но и покрытие 4G, которое после завершения строительства возрастет на 1297 км. Абоненты смогут общаться в мессенджерах, смотреть видео, играть в онлайн-игры со скоростью передачи данных до 70 мегабит в секунду. Высокоскоростной мобильный интернет будет полезен как абонентам, так и бизнесу, например, позволит внедрять новые цифровые сервисы для мониторинга транспорта и контроля состояния дорог.
«Бесперебойная связь на трассе — это не только комфортная поездка для автомобилистов, но и безопасность в случае непредвиденных ситуаций, возможность связаться с экстренными службами. Ежедневный пассажиропоток на трассе М4 составляет более 80 тысяч человек, и наша задача обеспечить максимальный сервис для абонентов. Реализация проекта также позволит улучшить связь в населенных пунктах, находящихся вблизи трассы», — отметил директор по сетевой инфраструктуре «МегаФона» Валентин Полозенко.
В 2021 году общая длительность звонков на трассе М4 «Дон» уже составляет более 15 тысяч часов ежедневно. Также абоненты активно используют мобильный интернет и приложения: более 40 процентов всего мобильного интернет-трафика приходится на YouTube, Instagram и TikTok, также популярен в дороге сервис «МегаФон ТВ».
У «МегаФона» большой опыт по созданию телекоммуникационной инфраструктуры вдоль трасс. В 2020 году завершилось строительство на скоростной автодороге М11 «Нева» протяженностью 680 км. Возвели около 100 дополнительных базовых станций в Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях.
Напомним, что в июне на Петербургском международном экономическом форуме «МегаФон» и «Автодор»
подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве ЦКАД в Московской области, скоростной трассы М12 Москва — Казань с продлением до Екатеринбурга и других автомагистралей.