"Мегафон" построит более 200 базовых станций на трассе М4 "Дон"

"Мегафон" построит и модернизирует более 200 базовых станций на трассе М4 "Дон". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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"Работы на трассе М4 "Дон" пройдут в два этапа: в 2021 году в дополнение к существующей инфраструктуре компании планируется строительство и модернизацию 50 базовых станций, а до конца 2022 года - более 150", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые объекты появятся на территориях Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областей, а также в Краснодарском крае и Адыгее. Высокоскоростной интернет и стабильная голосовая связь будут доступны на всех участках трассы общей протяженностью 1 543 км и в близлежащих населенных пунктах.

Согласно пресс-релизу, помимо улучшения голосового соединения, особое внимание будет уделяться покрытию сети 4G, которое после завершения строительства увеличится на 1 297 км.

"Абоненты смогут общаться в мессенджерах, смотреть видео, играть в онлайн-игры со скоростью передачи данных до 70 Мбит/с. Высокоскоростной мобильный интернет будет полезен как абонентам, так и бизнесу, например позволит внедрять новые цифровые сервисы для мониторинга транспорта и контроля состояния дорог", - следует из сообщения компании.