Глава РФПИ рассказал о заказчиках кампании против «Спутника V»

Заказчиками информационной кампании против первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V" являются представители так называемой большой фармы - ведущие мировые производители лекарственных препаратов. Об этом в интервью РБК заявил глава Российского фонда прямых инвестиций
(РФПИ) Кирилл Дмитриев
. "Относительно темпов вакцинации в России
есть два аспекта. Во-первых, с самого начала против "Спутника V" была развернута мощная дезинформационная кампания. Мы считаем, что инициаторы этого процесса — ряд компаний "большой фармы" и антироссийские политические круги. С самого начала была целенаправленная кампания по подрыву доверия к великому достижению наших ученых, к эффективности вакцины", - заявил Дмитриев. По его словам, эта кампания нацелена и на понижение темпов вакцинации в России. Однако, страна-производитель "Спутника V" оказалась довольно успешной в борьбе с коронавирусом - сейчас количество случаев заболеваний в три раза меньше, чем на пике, отметил Дмитриев. В "большую фарму" обычно включают около 30 ведущих мировых производителей препаратов, чьи штаб-квартиры базируются преимущественно на Западе. Сюда входят и корпорации Pfizer
, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson
, выпустившие собственные вакцины против коронавируса. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко
заявил, что эффективность "Спутник V" составляет более 96%. Он добавил, что более 18 млн жителей России уже привились первым компонентом вакцины против нового коронавируса.