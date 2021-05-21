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Названа одна из причин роста цен на все продукты

Праймиещё 5
1 час назад
Бум растительного топлива стал основной причиной роста цен на практически все продовольственные товары в мире. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Названа причина роста цен на продукты в мире
Фото: ТАССТАСС
Производством растительного топлива по всему миру стали активно заниматься крупные энергетические компании.
В связи с этим, пишет агентство, возник резкий спрос на бобы, кукурузу и другие культуры со стороны производителей биотоплива. Это внесло ощутимый вклад в рост цен на продукты питания.
Отмечается, что еда может стать еще дороже во всех странах мира. На это влияют программы по борьбе с изменением климата.
В то время, как энергетические компании наращивают объемы топлива, получаемого от переработки растительных и животных жиров, зерновых, бобовых, сахара, цены на продовольственных биржах растут с небывалой скоростью. В частности, высокий спрос на соевое и пальмовое масла и кукурузу "нарастили ценник" на эти товары вдвое за год. Сахар подорожал в цене наполовину. Цены на продовольствие — от кормов для животных до шоколада — взлетели до рекордного за последние 7 лет уровня.
В качестве примера агентство приводит трансформацию нефтеперерабатывающего предприятия в "зеленое". Завод в Сан-Франциско (США) энергокомпании Phillips 66, который за последний год стал одним из крупнейших предприятий в стране по производству возобновляемого топлива.
Как пишет американский банк JPMorgan Chase, к концу 2024 года производство возобновляемого дизельного топлива в США увеличится почти в 6 раз. Это только усугубит дефицит продовольствия и безработицу во всем мире.
Технологии,В мире,Bloomberg,
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