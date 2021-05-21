Названа причина роста цен на продукты в мире

Бум растительного топлива стал основной причиной роста цен на практически все продовольственные товары в мире. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Производством растительного топлива по всему миру стали активно заниматься крупные энергетические компании.

В связи с этим, пишет агентство, возник резкий спрос на бобы, кукурузу и другие культуры со стороны производителей биотоплива. Это внесло ощутимый вклад в рост цен на продукты питания.

Отмечается, что еда может стать еще дороже во всех странах мира. На это влияют программы по борьбе с изменением климата.

В то время, как энергетические компании наращивают объемы топлива, получаемого от переработки растительных и животных жиров, зерновых, бобовых, сахара, цены на продовольственных биржах растут с небывалой скоростью. В частности, высокий спрос на соевое и пальмовое масла и кукурузу "нарастили ценник" на эти товары вдвое за год. Сахар подорожал в цене наполовину. Цены на продовольствие — от кормов для животных до шоколада — взлетели до рекордного за последние 7 лет уровня.

В качестве примера агентство приводит трансформацию нефтеперерабатывающего предприятия в "зеленое". Завод в Сан-Франциско (США) энергокомпании Phillips 66, который за последний год стал одним из крупнейших предприятий в стране по производству возобновляемого топлива.