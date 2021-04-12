Дмитрий Рогозин Глава Роскосмоса рассказал в разговоре с журналистами, как из-за «подлых санкций» США государственная корпорация лишилась ряда контрактов на запуски иностранных спутников. Беседа состоялась в понедельник, 12 апреля.

Известно, что несколько лет назад в Пентагоне запретили использовать космическую технику РФ после 31 декабря 2022 года для запуска спутников, которые запланированы для оказания в будущем услуг военным США.

"Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA", — цитирует Рогозина РИА Новости.

Минторг США опубликовал список компаний из России и Китая , связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт.

Список включает 45 российских предприятий и 58 компаний из КНР. При этом де-факто перечень содержит не 45 российских организаций, а 41 из-за дублей.

В документе отмечается, что это лишь первый транш предприятий из списка компаний, "конечным потребителем продукции которых являются военные".

В санкционный список включены Минобороны РФ , специальный летный отряд "Россия", "Рособоронэкспорт" , крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей, а также Служба внешней разведки России.

Впервые с 2014 года под санкции попали предприятия госкорпорации "Росатом" , а именно "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова" ( ВНИИА , Москва) и "Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова (НИТИ, Сосновый бор, Ленинградская область). Основное направление деятельности ВНИИА — разработки в области ядерного оружия. ВНИИА также участвует в создании российского квантового компьютера. НИТИ занимается, прежде всего, испытаниями судовых ядерных энергоустановок.

В космической сфере в санкционный список минторга США, в частности, включен РКЦ "Прогресс", который изготавливает ракеты семейства "Союз".

Как говорится на сайте минторговли США, американские власти установили, что эти предприятия являются "военными конечными пользователями", что делает их объектом правил экспортного контроля. Это означает, что для экспорта, реэкспорта или передачи им внесенных в списки экспортного контроля товаров потребуется лицензия властей США.

При этом власти США "пришли к выводу, что эти организации несут "неприемлемый риск" военного использования этих технологий.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который также является спецпредставителем президента РФ по международному сотрудничеству в космосе, потребовал от правительства США отменить санкции против российских предприятий. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"А потому ради сохранения нашего общего дела я требую от правительства США эти санкции в отношении наших предприятий немедленно отменить. Будем считать, что это "недоразумение", - написал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, санкции являются "вредными", потому что создадут дополнительные препятствия и раздражение в сотрудничестве россиян и американцев, в том числе на МКС. Также Рогозин посчитал введенные Минторгом США ограничения незаконными, как и все раннее вводимые против российских физических и юридических лиц санкции.

Кроме того, как считает гендиректор госкорпорации, санкции бессмысленны, "поскольку к "конечным военным пользователям" произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются". В качестве примера Рогозин привел ЦНИИмаш, в состав которого входит Центр управления полетами МКС, где постоянно находится группа специалистов NASA

"Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями?" - подчеркнул Рогозин.

Глава Роскосмоса напомнил, что Ракетно-космический центр "Прогресс" делает ракеты-носители "Союз-2", с помощью которых корабль "Союз МС" уже 10 лет доставляет американских астронавтов на МКС.

"Получается, у наших американских коллег вновь "батут заработал", и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец. Не рановато ли, коллеги, вдруг опять ваш "батут" порвется, и придется вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять?" - заключил Рогозин.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что поддерживает и сотрудничество с Россией, и американский экспортный контроль. Такое заявление поступило от пресс-службы NASA в ответ на просьбу прокомментировать слова гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о санкциях США.

"NASA поддерживает все американские усилия, призванные гарантировать, что технологии США не перенаправляются для несанкционированного применения в военных целях", — говорится в сообщении.

Помимо этого, в пресс-службе пояснили, что NASA продолжает поддерживать и космическое сотрудничество, в особенности ту деятельность, которая связана с работой МКС в сотрудничестве с Россией, Канадой, Европой и Японией, передает ТАСС.

Пентагон запретил другим странам мира использовать российские космодромы. Решение американского военного ведомства вступит в силу в конце 2022 года.

«Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках», — пишет РИА «Новости».

В частности, документ не разрешает другим странам использовать российские космодромы для запуска спутников. Соответствующее решение вступит в силу 31 декабря 2022 года.

Также в список запрещенных для сотрудничества стран попали Северная Корея, Китай, Сирия, Судан и Иран. С чем связан такой шаг американских властей, не уточняется.

Американский генерал Джон Реймонд заявил, что Россия создает «широкий спектр угроз» США в космосе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время ВС России развивают быстрыми темпами свой потенциал в космосе.

Он также добавил, что потенциал США в сфере космоса сокращается.