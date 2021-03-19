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Финляндия приостановила использование вакцины от AstraZeneka 

Российская Газета и ещё 4 6 часов назад
Финляндия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Фото: Аргументы Недели
Представители Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии заявили, что в стране приостанавливается использование вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Это сделано после регистрации двух случаев необычного свертывания крови. Как сообщает YLE, в ведомстве отмечают, что пошли на эту меру из предосторожности, а продлится она не менее недели.
"По данным Центра фармацевтической безопасности и разработок в Финляндии было зарегистрировано два тромбоза церебральных вен через 4-10 дней после введения вакцины AstraZeneca", — говорится в заявлении института. В ведомстве уточнили, что возможность возобновления использования этой вакцины появится только после тщательного расследования.
Напомним, вчера эксперты Европейского агентства по лекарственным средствам основываясь на результатах расследования случаев образования тромбов у людей после проведения прививки заявили, что вакцина от AstraZeneсa «безопасная и эффективная», а «положительный эффект от ее применения перевешивает возможные риски».
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Технологии , Финляндия
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