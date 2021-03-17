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В Петербурге за сутки провели более 18 тысяч тестов на COVID-19

RT на русском
17 марта 2021
В Санкт-Петербурге за минувшие сутки проведено 18 778 исследований на коронавирус.
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
За 16 марта по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 14 507 вызовов.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в России за последние 24 часа выявили 8998 случаев инфицирования COVID-19.
Технологии,Коронавирус,Дни.Ру,Санкт-Петербург,
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