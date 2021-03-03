В Москве выявили еще 1 284 случая коронавируса

Удмуртии по состоянию на 3 марта выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 76 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 28 523 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

За последние сутки выписаны 85 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 25 195 человек. 364 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне скончались два жителя республики, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2964 человека.

Резкое снижение прироста новых носителей коронавируса в республике произошло с 31 января, когда было выявлено 124 новых случая заражения, на 1 февраля — 90 новых носителей SARS-CoV-2. С этого момента ежедневный прирост носителей коронавируса не превышает 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 1 апреля в Удмуртии в режиме центров для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией продолжат работать только три медицинских учреждения. В частности, пациентов с коронавирусом продолжат принимать Республиканская клиническая инфекционная больница, ГКБ №6 и ковид-отделение Глазовской межрайонной больницы на 100 коек.