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Москва

Microsoft раскрыла список новшеств в следующем обновлении Windows 10 

Ferra.ru 1 час назад
Microsoft раскрыла новинки в обновлении Windows 10
Фото: Ferra.ru
Microsoft выпустила инсайдерскую сборку Windows 10 21H1 Build 19043.844 (KB4601382). Стало известно, какие новшества появятся в следующем массовом обновлении Windows 10.
В сборке есть поддержка нескольких камер для Windows Hello. Также улучшена производительность Windows Defender Application Guard и обновления службы групповой политики (GPSVC) Windows Management Instrumentation (WMI) для поддержки сценариев удалённой работы.
Помимо этого, Microsoft исправила некоторые проблемы. Например ту, из-за которой изменения, вносимые администратором Active Directory (AD) в членство пользователей или групп компьютеров, распространялись медленно.
Все пользователи Windows 10 начнут получать обновление в первой половине 2021 года. Пока новая версия доступна в Beta Channel через Центр обновлений Windows.
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Технологии , Наука и техника , Microsoft
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