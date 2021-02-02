SVT: правительство Швеции внезапно изменило стратегию по борьбе с пандемией 

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С апреля 2020 года на веб-сайте шведского правительства любой желающий мог ознакомиться со стратегией Швеции по борьбе с пандемией коронавируса. Однако 1 февраля из текста пропала часть предложения, согласно которому коронавирусная инфекция не должна вызывать «одновременное заболевание большого количества людей». Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Через несколько часов удаленный текст был возвращен обратно. Модераторы ресурса назвали произошедшее «ошибкой».

»Общая цель работы правительства заключается в снижении скорости распространения коронавирусной инфекции посредством сглаживания кривой заражения с целью не допустить заболевание большого количества людей», — говорилось на правительственном сайте в первоначальной версии.

Однако 1 февраля предложение было сокращено до: «Общая цель работы заключается в снижении скорости распространения коронавирусной инфекции в обществе».