Рамблер/гороскопы первыми запустили навык голосовых прогнозов для ассистентов Салют 

«Работая над семейством ассистентов Салют, мы стремились сделать так, чтобы каждый пользователь мог найти среди их навыков что-то специально для себя, ведь мы все очень разные. Поэтому мы создали SmartMarket — платформу для конструирования приложений — смартапов, — которые расширяют возможности Сбера, Афины и Джой. С помощью этой платформы любой разработчик без лишних инвестиций и сложных технологий может создать приложение для десятков миллионов потенциальных пользователей. Мы рады, что в числе первых оказались наши коллеги из "Рамблера"».