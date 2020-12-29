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Рамблер/гороскопы первыми запустили навык голосовых прогнозов для ассистентов Салют 

Сергей Василенок 15 часов назад
Рамблер/гороскопы первыми запустили навык голосовых прогнозов для ассистентов Салют
Фото: Рамблер
Рамблер/гороскопы стали первым астрологическим сервисом, запустившим навык для ассистентов семейства Салют. Он позволяет послушать популярные виды гороскопов: для каждого знака зодиака на сегодня, завтра, неделю или месяц вперед, а также единый прогноз для всех на этот и следующий дни. Опция уже доступна пользователям мобильных приложений с голосовыми ассистентами Салют и владельцам ТВ-приставки SberBox.
Кирилл Титов, директор по развитию портала «Рамблер»:

«Создание голосовых навыков — часть стратегии портала «Рамблер» по развитию наших сервисов. Несмотря на то, что российский рынок виртуальных ассистентов находится в начале своего пути, они с каждым днем приобретают все бо́льшую популярность. Мы планируем изучать, как люди взаимодействуют с такими интерфейсами, и предлагать новые интересные продукты». Навыком «Рамблер/гороскопов» можно управлять тапами, следуя подсказкам на экране, или голосом. Для активации достаточно сказать: «Запусти Рамблер гороскоп» — помощник поймет, что нужно сделать.

Иван Смирнов, руководитель подразделения NLP-платформы и SmartMarket:

«Работая над семейством ассистентов Салют, мы стремились сделать так, чтобы каждый пользователь мог найти среди их навыков что-то специально для себя, ведь мы все очень разные. Поэтому мы создали SmartMarket — платформу для конструирования приложений — смартапов, — которые расширяют возможности Сбера, Афины и Джой. С помощью этой платформы любой разработчик без лишних инвестиций и сложных технологий может создать приложение для десятков миллионов потенциальных пользователей. Мы рады, что в числе первых оказались наши коллеги из "Рамблера"».

SberDevices — компания экосистемы Сбербанка, центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия. Компания также фокусируется на создании умных устройств для конечных потребителей и корпоративных клиентов. SberDevices учреждена в мае 2019 года в качестве департамента блока «Технологии» Сбербанка.
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Технологии , Блог Рамблера , Гороскопы , Иван Смирнов , Сбербанк России
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