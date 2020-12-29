Рамблер/гороскопы первыми запустили навык голосовых прогнозов для ассистентов Салют 

«Создание голосовых навыков — часть стратегии портала «Рамблер» по развитию наших сервисов. Несмотря на то, что российский рынок виртуальных ассистентов находится в начале своего пути, они с каждым днем приобретают все бо́льшую популярность. Мы планируем изучать, как люди взаимодействуют с такими интерфейсами, и предлагать новые интересные продукты». Навыком «Рамблер/гороскопов» можно управлять тапами, следуя подсказкам на экране, или голосом. Для активации достаточно сказать: «Запусти Рамблер гороскоп» — помощник поймет, что нужно сделать.
«Работая над семейством ассистентов Салют, мы стремились сделать так, чтобы каждый пользователь мог найти среди их навыков что-то специально для себя, ведь мы все очень разные. Поэтому мы создали SmartMarket — платформу для конструирования приложений — смартапов, — которые расширяют возможности Сбера, Афины и Джой. С помощью этой платформы любой разработчик без лишних инвестиций и сложных технологий может создать приложение для десятков миллионов потенциальных пользователей. Мы рады, что в числе первых оказались наши коллеги из "Рамблера"».