Huawei уличили в копировании Android 

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Новая операционная система от Huawei базируется на Android. Об этом сообщает издание XDA Developers.

Журналисты портала обратили внимание на видео блогера из Китая , который создал приложение Hello World для проверки ОС смартфонов. После того как он запустил программу на устройстве под управлением бета-версии HarmonyOS 2.0, операционная система выдала ошибку о проблеме совместимости. Пользователь заметил, что аналогичная ошибка появляется на ОС Android, в частности, Kitkat 4.4.4, выпущенной еще в 2013 году. Специалист сделал вывод, что операционная система от Huawei основана на старой версии Android.

Авторы XDA Developers подтвердили догадки блогера, скомпилировав и установив на виртуальную версию HarmonyOS похожее приложение для проверки. Выяснилось, что уличенная в копировании ОС выдает аналогичную устаревшим версиям Android ошибку.

«Сообщение об ошибке точь-в-точь такое же за исключением того, что они заменили слово Android на HarmonyOS», — отметили журналисты.

В сообщении говорится, что HarmonyOS имеет множество компонентов, поэтому однозначный вывод пока сделать сложно. Однако специалисты почти не сомневаются в копировании некоторых функций ОС от Google . Журналисты обратились к Huawei, но не получили оперативного ответа.