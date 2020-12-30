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Huawei уличили в копировании Android 

Lenta.ru и ещё 1 30 декабря 2020
Huawei уличили в копировании Android
Фото: Andy Wong / AP
Новая операционная система от Huawei базируется на Android. Об этом сообщает издание XDA Developers.
Журналисты портала обратили внимание на видео блогера из Китая, который создал приложение Hello World для проверки ОС смартфонов. После того как он запустил программу на устройстве под управлением бета-версии HarmonyOS 2.0, операционная система выдала ошибку о проблеме совместимости. Пользователь заметил, что аналогичная ошибка появляется на ОС Android, в частности, Kitkat 4.4.4, выпущенной еще в 2013 году. Специалист сделал вывод, что операционная система от Huawei основана на старой версии Android.
Авторы XDA Developers подтвердили догадки блогера, скомпилировав и установив на виртуальную версию HarmonyOS похожее приложение для проверки. Выяснилось, что уличенная в копировании ОС выдает аналогичную устаревшим версиям Android ошибку.

«Сообщение об ошибке точь-в-точь такое же за исключением того, что они заменили слово Android на HarmonyOS», — отметили журналисты.

В сообщении говорится, что HarmonyOS имеет множество компонентов, поэтому однозначный вывод пока сделать сложно. Однако специалисты почти не сомневаются в копировании некоторых функций ОС от Google. Журналисты обратились к Huawei, но не получили оперативного ответа.
Ранее Huawei представила первую бета-версию собственной операционной системы. HarmonyOS стала доступна для создателей ПО для смартфонов. С 16 декабря разработчики могут тестировать HarmonyOS 2.0 на флагманских смартфонах и планшетах компании.
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Технологии , Google , Китай
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