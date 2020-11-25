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В США российскую «Луну-25» назвали рудиментом 

Lenta.ru 1 час назад
В США российскую «Луну-25» назвали рудиментом
Фото: НПО имени Лавочкина
Первая российская миссия «Луна-25» к естественному спутнику Земли «выглядела бы хорошо в начале 2000 года», а сейчас менее амбициозна китайской Chang'e 4, заявил РИА Новости научный сотрудник Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (США) Джонатан МакДауэлл.
По его словам, китайская Chang'e 5 создает угрозу того, что «Луна-25» вообще станет рудиментом. Говоря о российской лунной программе, эксперт отметил ее «отставание после многолетних задержек» от соответствующих проектов США и Китая.
Космический аппарат Chang'e 5 специалист назвал более функциональным, чем советские серии E-8-5, использовавшиеся в 1960-1970-х годах для доставки на Землю образцов лунного грунта. Возможные трудности в реализации данной китайской миссии на Луну эксперт связал с необходимостью осуществления стыковки на окололунной орбите при возвращении на Землю.
В ноябре в Китае с космодрома Вэньчан запустили тяжелую ракету Long March-5 с миссией Chang'e 5, в ходе которой планируется в течение 23 суток доставить на Землю образцы лунного грунта. Аналогичное США и СССР делали около 40 лет назад.
В январе 2019 года Китайское национальное космическое управление обнародовало видео первой в мире мягкой посадки на обратную сторону Луны. Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января. До этого ни одна страна в мире не высаживалась на обратной стороне Луны. Пуск ракеты среднего класса Long March 3B с лунной станцией состоялся в декабре 2019 года с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань).
В июне 2018 года издание NASASpaceFlight.com сообщило, что первая российская лунная миссия «Луна-25» («Луна-Глоб») сталкивается с техническими, политическими и баллистическими проблемами.
Последняя советская миссия на Луну («Луна-24»), в ходе которой на Землю со спутника были доставлены образцы грунта, состоялась в 1976-м. В ходе уже российской миссии «Луна-25» планируется отправка спускаемого аппарата, который должен совершить посадку в районе кратера Богуславский вблизи южного полюса Луны. Запуск российской миссии, изначально запланированной на 2016-й, неоднократно переносился. В настоящее время запуск «Луна-25» намечен на 2021 год.
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Технологии , Наука и техника , Китай , США
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