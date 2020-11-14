Дубликат ключа можно сделать без подлинника

Россиянам раскрыли способы изготовления дубликата ключа без его подлинника. Об этом рассказал РИА Новости консультант мастерской по изготовлению ключей «Эксперт Лок» Александр Кузин

По его словам, изготовление ключа без образца предусмотрено заводом-изготовителем.

Кузин рассказал, что в комплекте с новым механическим устройством часто идет карта с кодом ключа, по которой мастер может «нарезать» его копии.

«Однако не все производители предоставляют подобную возможность, в таком случае при утере ключа можно прибегнуть к его воссозданию по замку», — предупредил эксперт.

Также есть возможность изготовить копию по коду на корпусе замка, отметил он. Если такой код не нанесен, можно разобрать замок и сделать ключ под него. Также при желании можно поменять секретность замка, чтобы старый ключ не подходил в случае, если его украли.